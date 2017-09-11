Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал житель села Мурат, улицы в поселке раскопали, но работы остановили из-за того, что у подрядчика закончились трубы. - Улицы перекопали в начале сентября. Все лето тишина была, а тут в один день сразу несколько улиц разрыли. 8 сентября вся техника и рабочие внезапно пропали, как оказалось, у них закончились трубы и укладывают они пока только кольца. Когда будут трубы - рабочие не знают. А мы теперь вынуждены машины оставлять непонятно где. Я живу на улице Мирная и к моему дому просто не подъехать, поэтому бросаю авто около магазина, - пояснил житель села. Также сельчан возмущает тот факт, что цена подключения к центральному водопроводу составляет 42 тысячи тенге, тогда как в других районах области стоимость намного ниже. - У меня родственники в Теректинском районе живут. Так у них, чтобы воду к дому провели, нужно оплатить всего 20 тысяч тенге, а у нас 42 тысячи тенге. Сейчас не у каждого в поселке есть такие деньги. Скот болеет. Много денег ушло на лечение. Молоко, творог и сметану сейчас очень мало покупают, потому что люди все еще боятся, - сообщил сельчанин. В отделе строительства Зеленовского района отметили, что строительство водопровода в селе Володарское - это переходящий объект, и его должны сдать в 2018 году. - Сейчас мы ведем переговоры с подрядчиком и хотим, чтобы в этом году они закончили прокладывать водопровод. Касательно того, что у строителей закончились трубы, то их скоро доставят, а пока у них работа есть, - заявил руководитель отдела строительства Зеленовского района Арман ЖУМАБЕКОВ. - Подрядчик проводил встречу с населением села и они изначально согласились на сумму 42 тысячи за подключение дома к центральному водопроводу. Однако мы сами переговорили с компанией и максимально снизили цену. Сейчас стоимость составляет 25 тысяч тенге. Стоит отметить, что на строительство водопровода в село Володарское было выделено 164 млн тенге. Всего в 2017 году воду подведут к пяти поселкам Зеленовского района, в два поселка - по госпрограмме "Нурлы жол".