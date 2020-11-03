От инфекции умерли двое женщин и двое мужчин, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четверо западноказахстанцев умерли от COVID-19 Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в межведомственной комиссии РК по нераспространению коронавирусной инфекции, за прошедшие сутки в стране выявлено еще 449 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 13 из которых в ЗКО. Таким образом в стране подтверждено 113 309 случаев, 7050 из них в Западно-Казахстанской области. Из общего количества заболевших 106 716 человек выздоровели. – На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4732 человека, среди которых 344 ребенка. 161 казахстанец находится в тяжелом состоянии, состоянии 19 человек врачи оценивают как крайне тяжелое, 21 человек находится на аппаратах ИВЛ. На 3 ноября зарегистрировано девять случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19 и два летальных случая, - сообщили в МВК РК. С 26 октября по 1 ноября в Казахстане зарегистрированы 32 случая смерти от коронавирусной инфекции, четыре из которых приходятся на ЗКО. Жертвами опасной инфекции стали мужчины 60 и 52 лет, а так же женщины 71 и 85 лет.  