Теперь иностранцы с видом на жительство и члены их семей могут пересекать госграницу не более 1 раза в 90 суток, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Казахстан усиливает ограничительные меры на госграницах Иллюстративное фото из архива "МГ" 2 ноября прошло селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина, сообщает сайт primeminister.kz. По состоянию на 2 ноября наблюдается рост заболеваемости в большинстве регионов Казахстана. С 5 по 18 октября в стране выявлено 1272 заболевших, с 19 октября по 1 ноября — 3352 чел. Как стало известно, за сутки заболели 442 человека. Темп прироста составляет 0,4%, показатель репродуктивности — 1,4. Инфекционные койки загружены на 22%, реанимационные — на 18%. Наибольший рост заболеваемости за месяц отмечается в Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях. Также МВК приняла ряд решений: 1. Внесение изменений в порядок пересечения Государственной границы: Иностранцы, имеющих вид на жительство и члены их семей, а также иностранцы, являющихся членами семей граждан РК могут пересекать Госграницу РК не более 1 раза в 90 суток (ранее было 30 суток). 2. По безвизовому режиму: До 1 мая 2021 года приостановить безвизовый режим для граждан 57 стран. Продлить до 1 января 2021 г. приостановление 72-часового безвизового пребывания на территории РК транзитных пассажиров из Китая и Индии. 3. По авиарейсам с Турцией: 9 ноября сократить количество международных авиарейсов с Турцией с 33 до 20 в неделю.