Таким образом, в ЗКО 14 человек вылечились от Covid-19, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба, в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции: в городе Алматы - 5, в Жамбылской области - 1, в Западно-Казахстанской области - 4. Всего в стране выздоровели 995 человек от коронавирусной инфекции. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 2 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3800, вылечились 995 человек, умерли - 25. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    