Женщина подозревается в доведении до самоубийства и в мошенничестве, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, широкий резонанс вызвал захват заложницы
в Уральске. Тогда Ерлан Ислямгалиев взял в заложники свою бывшую жену в здании, где она работала нотариусом. Срочно были эвакуированы все жители четырехэтажного дома, где располагалась нотариальная контора. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции операция по освобождению заложницы прошла быстро и без жертв.
- В отношении Ерлана Ислямгалиева возбуждено 6 уголовных дел по статьям 110 "Истязание", 110 "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего", 194 "Вымогательство", 261 "Захват заложника", 120 "Изнасилование", 115 "Угроза". В ходе досудебного расследования Ерлан Ислямгалиев начал давать показания, изобличающие его бывшую супругу. Он рассказал о незаконных деяниях с ее стороны. По неоднократным заявлениям задержанного, которые были удовлетворены судом и надзорным органом последующем направлены в ДП ЗКО для проведения проверок, - рассказал Болатбек Белгибеков.
Выяснилось, что в рамках поступивших материалов следственное управление возбудило уголовные дела по подделке документов со стороны Ираиды Ислямгалиевой, по получению незаконного вознаграждения в ходе осуществления нотариальной деятельности, по факту доведения до самоубийства и по факту мошенничества, по которым проведены следственные действия.
- Следственным управлением были возбуждены четыре уголовных дела, из них по двум принято решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В настоящее время в производстве находятся два дела: по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства" и по статье 190 УК РК "Мошенничество". Так как досудебное расследование еще не завершено, более подробная информация разглашению не подлежит. Никакого давления в отношении потерпевшей Ислямгалиевой не оказывается. Также вопрос о выселении потерпевшей из квартиры не стоит. Все поступающие жалобы и заявления рассматриваются в установленном законом порядке в рамках правового поля, предусмотренного в уголовно-процессуальном законодательстве. В социальных сетях и СМИ прошла недостоверная информация по данному делу. В связи с чем департамент полиции предупреждает, что за распространение ложной и заведомо ложной информации в наступает уголовная ответственность по статье 274 УК РК, на основании чего настоятельно рекомендует воздержаться от необоснованных публикаций по данному делу, - добавил Болатбек Белгибеков.
Напомним
, общественный правозащитник Dina Tansari опубликовала пост в социальной сети Facebook
, в котором возмущается тем, что следствие по делу о захвате заложника идет на поводу подозреваемого. По ее словам, полицейские завели на женщину 16 уголовных дел, а также пытаются выселить ее вместе с сыном из квартиры.
