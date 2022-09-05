Четыре млрд тенге субсидий выделят перевозчикам Уральска
Планируется, что перевозчики закупят новые автобусы, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Аким Уральска Миржан Сатканов выступил с докладом перед депутатами городского маслихата. По словам градоначальника, актуальной проблемой, которую чаще всего поднимает население, является деятельность предприятий пассажироперевозчиков.
Всего в городе насчитывается 410 автобусов, курсирующих на 43 маршрутах.
- Фактором, непосредственно влияющим на качество пассажирских услуг, является обновление автобусных парков. Ежегодно предприятия-перевозчики, занимающиеся пассажирскими перевозками, субсидируются государством. Мы договорились с предприятиями об обновлении автобусов за счёт этих субсидий. Так, в прошлом году перевозчики получили два млрд тенге субсидий и закупили 79 новых автобусов. В этом году было выделено 2,6 млрд теге субсидий. Впоследствии перевозчики запросили ещё порядка 1,4 млрд тенге, которые до конца года будут выделены. Эти деньги также будут направлены перевозчиками на приобретение новых автобусов, - сказал аким.
С 10 августа в общественном транспорте Уральска ввели дифференцированный тариф(80 тенге при оплате картой или QR-кодом и 150 тенге при оплате наличными).
- Благодаря этим мерам мы прогнозируем увеличение налоговых поступлений в бюджет от компаний перевозчиков. Однако с момента введения в действие данного тарифа есть ряд претензий к перевозчикам – большой интервал между автобусами, - сказал аким.
По его словам, в ближайшее время они планируют решить данный вопрос.
