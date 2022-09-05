- Женщину изнасиловали и убили. И до сих пор никого не задержали, - рассказали они.

- 29 августа примерно в 13:00 в отдел полиции Бокейординского района поступило сообщение об обнаружении трупа женщины 1964 года рождения по месту своего жительства. По данному факту начато досудебное расследование по статье 121 части 4 УК РК. В отношении подозреваемого лица судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Остальные данные досудебного расследования разглашению не подлежат.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Информацию о жутком преступлении в редакцию сообщили односельчане погибшей.Тогда в полиции факт смерти женщины подтвердили, однако от комментариев отказались, сославшись, что нужно дождаться результатов экспертизы. Сегодня, пятого сентября, от пресс-службы департамента полиции ЗКО поступил следующий ответ:Между тем часть 4 статьи 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера» звучит так: «деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей, пунктом 3) части 3-1 и частью 3-2 настоящей статьи, если они совершены в отношении малолетнего (малолетней), либо повлекли по неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей)». Данная статья, в случае, если вина подозреваемого будет доказана, предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.