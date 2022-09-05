Уборка любой зерновой культуры – не последний этап перед его помещением на хранение. Даже после сбора семян подсолнечника или другого зерна оно может подвергаться воздействию всевозможных негативных факторов. Без специальной послеуборочной обработки семена могут подвергаться воздействию бактерий, грибка, высокой влажности, неподходящей для хранения температуры.
Масштабы таких негативных воздействий сложно предугадать. Известно только одно – качество собранного урожая ухудшится, а количество заметно уменьшится. Чтобы предупредить негативные воздействия принимается комплекс мер, получивших название послеуборочной обработки. Она позволяет привести зерно в подходящее для длительного хранения состояние. Естественно, что для подготовки семян используется большое количество разнообразного оборудования.
Особенности процесса
Компания ELICA Elevator
предлагает большой выбор оборудования для сельского хозяйства. Если говорить кратко о подготовке зерна к хранению после сбора, то процесс выглядит следующим образом:
- приемка зерна;
- очистка полученного зернового материала от различных примесей;
- сушка;
- калибровка (при необходимости).
- принудительное вентилирование.
Современные линии для работы с зерном базируются на таких принципах: технологичность, максимальная автоматизация и механизация процесса, поточные методы обработки.
Поточные технологические (механизированные) линии (ПТЛ)
Поточные технологические линии делают процесс обработки непрерывным. Особенно это важно при больших объемах урожая. В зависимости от конфигурации, оборудование способно в течение часа перерабатывать сотни и даже тысячи тонн.
Процесс приёмки и переработки семеня на современных ПТЛ непрерывен и выполняется в автоматическом режиме с минимальным использованием человеческого труда. Часто достаточно всего одного оператора для выполнения множества этапов (очистка, калибровка, транспортировка и т. д.) Качество обработки семян при этом остаётся на неизменно высоком уровне. Поточные технологические линии снижают трудозатраты в десятки раз, идеально подготавливая зерно к длительному хранению.
Использование инновационного оборудования предполагает массу других преимуществ. Среди них:
- возможность бесперебойного приема сырья (зерна);
- доведение семян до установленных кондиций;
- количественное и качественное сохранение;
- формирование готовых партий зерна по качеству в соответствии с назначением.
ПТЛ могут быть стационарными или собранными в передвижной механизм. Кроме того, оборудование может быть индивидуальным для определённой культуры или универсальным. Вне зависимости от особенностей любая поточная механизированная линия выполняет такие базовые функции:
- выгрузка или приемка семян из зерновозов;
- предварительная, первичкая очистка;
- товарная очистка;
- сушка;
- очистка от трудноудаляемых загрязнений;
- тонкая очистка;
- взвешивание;
- помещение в хранилища;
- отгрузка.
Важно отметить, что это базовые возможности: современное оборудование может выполнять и другие процедуры (в зависимости от целевого назначения, качества материала). В свою очередь, все ПТЛ можно разделить на специальные линии для обработки зерна, зерноочистительные комплексы, зерноочистительно-сушильные агрегаты.
Качественные установки для послеуборочной обработки
Во многом конечное качество и количество зернового материала зависит от производителя оборудования. Поэтому выбирать следует только технику известного бренда. Компания ELICA PROcessing одна из тех, в качестве линий оборудования которой можно не сомневаться. Уже более 30 лет она занимается разработкой, проектированием и производством оборудование для обработки зерна. Среди многочисленных видов её продукции: линии обрушивания, линии по производству семян и другие ПТЛ, помогающие сельскохозяйственным предприятиям по всему миру.
Главный офис находится в г. Силистре (Болгария), но производитель имеет представительства по всему миру. Компания активно внедряет инновации, поэтому каждый механизм – устройство с большим количеством возможностей и тонких настроек. Предприятия со всего мира могут заказать ПТЛ под ключ.