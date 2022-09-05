По данным «Казгидромета», шестого сентября днём на западе ЗКО ожидается гроза. Прогнозируется усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, севере, северо-западе страны пройдут дожди с грозами.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +7..+9. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.
  • В Актау будет гроза. Днём столбики термометра покажут +24..+26 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.