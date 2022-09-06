- Для тушения горевшего автобуса оперативно были поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами локализация достигнута в 8:47, ликвидация в 8:50. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Фото: ДЧС Алматы Пассажирский автобус загорелся утром шестого сентября на пересечении улиц Саина и Шаляпина. Вызов в ДЧС поступил в 8:27. Огнём был охвачен автобус маршрута №38.Причина пожара устанавливается.