Среди пострадавших от лесных пожаров как домашние, так и дикие животные.
Фото предоставлено Ольгой Соловьёвой
Волонтёры общественного объединения «Надежда плюс kst» трудятся недалеко от пожарных в Костанайской области
- они помогают животным, которые пострадали от огня и дыма. Накануне с горящего села вывезли несколько кошек и собак, которые отравились угарным газом.
Зампредседателя ОО Ольга Соловьёва рассказала, что пожарным помогают волонтёры вытаскивать животных. В сёлах, откуда уже эвакуировали жителей, огнеборцы проходят по домам и выгоняют скот, снимают с цепей собак.
- Мы встретились ночью и перевезли животных в Костанай. В первый день обследовали их и увозили сложных в стационар - это собаки и кошки с ожогами и отравлениями. Параллельно кормим здоровых. Нам помогают криминалисты, с ними выезжаем уже в сгоревшие сёла, проверяем, остались ли выжившие животные, - рассказывает Ольга.
На месте, где раньше были очаги, волонтёры развернули палатку оказания ветеринарной помощи. Туда обращаются жители, которые приносят питомцев и просят покормить их и оказать медицинскую помощь, а также неравнодушные граждане приводят найденных братьев наших меньших.
- В стационаре сейчас несколько тяжёлых животных, но они хозяйские и хозяева ждут, ревут, просят до последнего спасти собаку. Хотя у людей уже нет дома, он сгорел дотла. Мы считаем, что в такой ситуации мы помогаем не только питомцам, но их владельцам. Бывает, что чудо и не случается... Ночью умерла овчарка, у неё отказали почки. Мы очень надеялись, что она поправится, верили. Мы сами решения не принимаем, спасаем до последнего, - рассказала Ольга.
К счастью, лекарств у волонтёров достаточно. Неравнодушие люди дарят медикаменты, недавно привезли ящик «Пантенола» (противоожоговое средство)
. Некоторые препараты привозят из России. Однако волонтёры испытывают нехватку кормов
. Они нужны как спасённым животным, так и собакам и кошкам, которые ещё бродят по лесу. Волонтёры кругом организуют кормушки, чтобы пострадавшие животные выходили к людям. Также необходимы желеообразные корма для котят и щенят
- обычный комбинированный корм для взрослых животных им не подходит.
- Мы готовы помочь, обращайтесь на номер горячей линии +7 (705) 462-98-19. Обязательно отправляйте геолокацию или как можно подробнее объясните, где найти животное. Если вы потеряли своего питомца, отправляйте фото и ваш адрес, где вы жили, - обратилась к жителям волонтёр.
Среди пострадавших животных есть и косули, оленята. Им помощь зооактивисты оказывают вместе со специалистами природоохранного ведомства.
Оказать финансовую помощь можно на счёт, привязанный к Kaspi по номеру + 7 (707) 287-31-99.
