В честь Дня семьи 5 сентября с учащимися 8-9 классов прошел профилактический круглый стол на тему “Основы семейного права”, направленный на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. В ходе круглого стола приняла участие инспектор по делам несовершеннолетних Наур Наурзимбетова Айгуль Оразгалиевна. Цель круглого стола-направить учащихся на недопущение мелких правонарушений в общественных местах, напомнить о недопустимости нахождения несовершеннолетних в ночном городе без законного представителя, разъяснить условия поведения и ограничения в местах развлечений, общественного отдыха. В ходе мероприятия учащиеся задавали инспектору вопросы, касающиеся их прав и обязанностей. Инспектор со своей стороны дал исчерпывающие ответы на вопросы подростков. 8" А "и 8" в " классы рассказали об основах семейного права.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.