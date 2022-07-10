Западно-Казахстанская область была первым после столицы регионом, где власти всерьез отнеслись к замечанию президента о необходимости отказываться от служебного транспорта в целях экономии. Тогда реализовали проект службы такси для чиновников, однако все завершилось, не успев как следует развернуться, передает NewTimes.kz. Чиновники пересели на такси в ЗКО Фото из архива "МГ" В октябре 2021 года СПК «Акжайык» сообщил о реализации проекта государственно-частного партнерства по оказанию услуг такси для госслужащих Jayiq comfort. Для этих целей 30 автомобилей, принадлежащих акимату и государственным учреждениям Уральска, были переданы инвестору — компании ТОО «Такси Comfort». Свои машины остались только в нескольких управлениях, чья деятельность тесно связана с постоянными разъездами и командировками за город, например, в управлении сельского хозяйства. Чиновники ведомств вызывали такси в течение рабочего времени для того, чтобы ездить на совещания, объезды, а руководители ведомств еще и для того, чтобы добираться с работы домой. В конце месяца служба такси выставляла счет бухгалтерии учреждения и получала оплату. В своих интервью представители СПК «Акжайык» отмечали, что это поможет сократить расходы на транспортное обслуживание госслужащих, а также расходы на покупку самих служебных автомобилей. Так, за октябрь прошлого года чиновники накатали на миллион тенге, в среднем счет одного ведомства составлял 60-80 тысяч тенге. Для сравнения: аким ЗКО Гали Искалиев во время одного из своих выступлений заявил, что только акимат области ежемесячно расходует 10 млн тенге в месяц на обслуживание 47 автомобилей. И вот теперь стало известно, что проект служебного такси завершен, а все автомобили возвращены вновь на баланс госучреждений.
- Между межведомственной комиссией и инвестором были проведены прямые переговоры по такси Jayiq comfort. Комиссия отказала инвестору в реализации проекта. Основная причина отказа — неудовлетворительное качество оказанных услуг. На инвестора были жалобы: машины вовремя не подавались, из-за чего сотрудники опаздывали на важные мероприятия. Кроме того, автомобили содержались в ненадлежащем качестве. Пришлось приостановить партнерство. Мы хотели заменить подрядчика, давали объявления, но желающих оказывать услуги не оказалось. Сейчас Jayiq comfort работает на десяти автомобилях, которые у них были в собственности. Кому конкретно они оказывают услуги, мне неизвестно. В целом мы считаем, что это мог бы быть успешный проект, оптимизирующий бюджетные средства, — заявил заместитель председателя правления СПК «Акжайык» Даурен Сугурбаев.
Стоит отметить, что, помимо обслуживания чиновников, на инвестора возлагалась надежда на создание такси комфорт-класса для гостей города. СПК «Акжайык» готова была помочь в разработке приложения и оборудования стоянок близ аэропорта, железнодорожного вокзала и в местах скопления людей.