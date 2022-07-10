— Главной целью является снижение количества преступлений и профилактика дорожно-транспортных происшествий на территории Атырауской области. Для предупреждения указанных проблем на территории города на основании договора с областным филиалом «Көркем-Жайык» в 2020 году установлено 2748 единиц устройств «Сергек». Камеры для охраны общественного порядка были установлены во дворах домов, в местах массового скопления людей и для обеспечения безопасности дорожного движения вдоль автомобильных дорог, на перекрестках улиц. Камеры показали свою эффективность, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

7 июля в департаменте полиции Атырауской области прошло совещание по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности. В совещании приняли участие руководители управлений департамента и ответственные за эту сферу работники, а также сотрудники подрядной компании «Көркемтелеком».В ближайшее время «Сергек» планируют установить в черте города, а также на загородных трассах: автодорогах республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Доссор-Кульсары-Бейнеу и областного значения Атырау-Индер, Индер-Карабау-Миялы-Сагиз. Из-за участившихся аварий со смертельным исходом, камеры в первую очередь установят на автодорогах.