- Водитель автомашины «МАЗ» 1988 года рождения устал и уснул за рулем. Транспортное средство выехало на полосу встречного движения, по которой ехала «ГАЗель». 49-летний водитель «ГАЗели» невольно изменил направление движения, и перевернулся на обочине. В результате ДТП пассажир «ГАЗели» 2000 года рождения с различными телесными повреждениями был доставлен в больницу, - рассказали подробности аварии в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Утром 8 июля на 557 км трассы республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань произошла авария.Также полицейские просят водителей быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.