- Если вы или ваши знакомые заметили в городе, парке, или ещё где птенцов и без видимых повреждений, пожалуйста, не забирайте их с места. Это слётки. И даже если вам кажется, что они одни, рядом есть родители, которые их оберегают и заботятся, - написала Светлана в Facebook.

К алматинцам обратилась активист Светлана Коломец.В этом году активистам неравнодушные жители часто несут совят-сплюшек. Из них только один птенец нуждался в помощи - у него повреждён глаз. Сплюшки живут в Алматы в тёплое время года. Миниатюрные совы прилетают в мегаполис для гнездования.