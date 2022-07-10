- Принять участие в молодежной практике могут выпускники организаций образования, достигшие 29 лет, со стажем работы по полученной специальности не более одного года. Заработная плата выплачивается центром занятости в размере не менее 30 месячных расчетных показателей ( 91 890 тенге). Для молодежи в возрасте до 29 лет, в том числе из категории NEET, не имеющей трудового стажа, предусмотрен временный проект «Первое рабочее место» сроком не более 18 месяцев. Размер заработной платы от центра занятости также 91 890 тенге. При этом безработные предпенсионного и пенсионного возраста в рамках проекта «Серебряный возраст» могут трудоустроиться на один год временно, а затем на постоянную работу, - рассказала Айнур Казмуханова.

По словам заместителя директора Центра занятости Уральска Айнур Казмухановой, в настоящее время в рамках Национального проекта в республике реализуются проекты «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Серебряный возраст» и другие.Отметим, что с начала года в Уральске был трудоустроен 1471 человек. Из них 1050 человек работают на постоянной основе. Более подробную информацию можно получить в Центре занятости г. Уральска по адресу: Курмангазы, 173А или на сайте enbek.kz. Кроме того, вчерашним выпускникам можно трудоустроиться по государственным программам «С дипломом в село», «Молодежная практика» и «Молодежный кадровый резерв».Для студентов, окончивших ВУЗ по специальностям: • образование; • здравоохранение; • социальное обеспечение; • культура и спорт; • ветеринария.Молодежная практика организуется для выпускников организаций образования с целью получения выпускниками первоначального опыта работы по полученной профессии (специальности). Молодежная практика предназначена специально для безработных из числа выпускников организаций образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования по полученной профессии (специальности), завершивших обучение в течение 3 лет, и не старше двадцати девяти лет. Молодежная практика организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Молодежная практика проводится вне постоянных рабочих мест и вне вакансий на постоянные рабочие места. Такие рабочие места не могут создаваться на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Количество рабочих мест по молодежной практике может быть не ограничено.При поддержке Министерства образования и науки РК и НДП «Нур Отан» реализован проект «Молодежный кадровый резерв», направленный на выявление, отбор, подготовку и воспитание управленческих кадров страны из числа молодых талантливых, активных казахстанцев. Реализация проекта предполагает выявление, отбор, подготовку и воспитание управленческих кадров страны из числа молодых специалистов и включения в социально-значимую деятельность по трем направлениям: 1. Государственная служба. 2. Бизнес-сообщество. 3. Общественно-политическая деятельность.