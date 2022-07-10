Мужчина проживал в учреждении с 2008 года, передает портал "Мой ГОРОД".  В акимате ЗКО прокомментировали ситуацию с домом инвалидов Фото из архива "МГ" Тело 61-летнего постояльца Уральского центра оказания специальных социальных услуг (в прошлом Дом престарелых - прим.автора) нашли в своей комнате вечером 9 июля. - Обнаружено тело с признаками механической асфиксии, была оказана первая помощь, но безрезультатно. Согласно алгоритму действий сотрудников в случае смерти услугополучателей были оповещены соответствующие службы. На сегодня органами полиции ведутся следственные действия, взяты необходимые показания сотрудников. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут известны 11 июля. После этого вынесут заключение по делу, - рассказали в ведомстве. Как стало известно, погибший постоялец - инвалид второй группы. Мужчина поступил в Уральский центр оказания специальных социальных услуг 8 февраля 2008 года. - У него диагностировано биполярное аффективное расстройство, смешанный тип с ежегодными обострениями, гипоманиакальное состояние, умеренно-выраженный гипопато-гипобулический дефект. В мае текущего года прошел лечение в Областном центре психического здоровья. Есть дети, которые проживают в Уральске, - уточнили в центре. В полиции сообщили, что по данному факту начато расследование по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". В 2018 году в Доме престарелых уже происходило ЧП. Тогда между двумя пьяными постояльцами произошел конфликт, который закончился поножовщиной. За убийство соседа по комнате 71-летний пенсионер был приговорен к 10 годам лишения свободы.  