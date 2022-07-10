- Безопасность на данных пляжах обеспечивают 46 подготовленных спасателей-дружинников, которые прошли обучение в ОСО ДЧС. Для реагирования в чрезвычайных ситуациях в купальный период подготовлены 72 спасателя, 21 плавсредство, 1 катер и 15 автомобилей для патрулирования, - рассказал Айбар Калиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации временно исполняющего обязанности начальника управления гражданской обороны ЗКО Айбара Калиева, на сегодняшний день в области оборудован и функционирует 21 пляж.Как стало известно, в области имеется 29 модульно-каркасных бассейнов, которые установлены и функционируют в детских лагерях и районных центрах. 17 установлены в детских оздоровительных лагерях, остальные 12 в районных центрах. На опасных участках водоемов установлено 343 запрещающих знака и 77 информационных стендов.