По данным РГП "Казгидромет", днем 11 июля на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 38 градусов. На западе, северо-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Днем 11 июля в Уральске ожидается сильная жара до 35 градусов, ночью +19 градусов. Жара до 38 градусов ожидается и в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов. В Актау ясная погода без осадков, жнем +37 градусов, ночью +25. В Актобе синоптики прогнозируют переменную облачность, днем +31 градус, ночью +17. В Алматинской области также объявлено штормовое предупреждение. Днем 11 июля в центре, на севере и в горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Талдыкорган: 11 июля в конце дня ожидается гроза. В Алматы дождь, гроза. Температура воздуха днем +29 градусов, ночью +20.