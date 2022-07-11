Алматинец после семейной ссоры вышел на улицу с ружьём и стрелял
Инцидент произошёл во дворе ЖК в микрорайоне Дарабоз, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Видео распространилось в социальных сетях. Около 22 часов вооружённый мужчина вышел во двор. По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, он произвёл два выстрела.
- Прибывшими сотрудниками полиции фигурант был обезврежен и задержан. По предварительным данным, на этот шаг мужчина решился в результате семейной ссоры, - рассказали в ведомстве.
Проводится досудебное расследование.
