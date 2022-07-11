Несчастный случай произошёл 10 июля в селе Есет Батыра, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Отец с сыном утонули в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Сообщение об этом в ДЧС поступило в 16:15. В двух километрах от села на реке Тамды в неустановленном для купания месте утонул шестилетний ребёнок. Он остался без присмотра родителей. Мальчика извлекли с глубины 2,5 метров. До этого четвёртого июня в селе Акши утонули трое детей – сестры пяти и четырёх лет, а также мальчик четырёх лет. Фарида ЗАРИП