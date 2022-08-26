Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Названы условия для условно-досрочного освобождения коррупционеров В антикоррупционной службе сообщили, что продолжается расследование в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы и других лиц. Напомним, расследование проводится по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира», а также на проекты «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов» и «Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан». Также проверяется причастность Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», АО «Казак энциклопедиясы» и ТОО «Казахстанский научно-исследовательский институт культуры». Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге. Срок содержания под стражей Мухамедиулы продлён до четырёх месяцев, то есть до 26 сентября.