Иллюстративное фото из архива "МГ" Подростка подозревают в «минировании» областного суда в Кокшетау. Подозреваемого искали два месяца. По версии следствия, ученик 8-го класса написал секретарю областного суда и редактору новостного портала о том, что в административных зданиях заложена бомба. Саперы и кинологи два часа обследовали помещения, но ничего не обнаружили. У подростка изъяли компьютер, с которого он отправлял электронные письма. Сейчас школьник находится под подпиской о невыезде. Официальный представитель департамента полиции Акмолинской области Гульнар Пинчук информировала, что уголовная наказуемость за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает с 14-летнего возраста. И предусматривает до пяти лет лишения свободы. Стражи порядка устанавливают обстоятельства, побудившие подростка к совершению преступления.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.