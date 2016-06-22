Сегодня, 22 июня, полицейских ЗКО поздравляли с наступающим профессиональным праздником. Так, на базе ППС по улице Пятимарская мероприятие началось с возложения венков к мемориалу погибшим сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Полицейских поздравил, который вручил благодарственные письма сотрудникам полиции, отличившимся в обеспечении охраны общественного порядка и раскрытии преступлений. Также была зачитана поздравительная телеграммаМероприятие ко Дню казахстанской полиции для сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы прошло в ДК Молодежи. - Уважаемые коллеги, ветераны внутренних дел и приглашенные гости. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем казахстанской полиции. На протяжении независимости Республики Казахстан казахстанская полиция является мощной государственной системой, способной поставить жесткий заслон преступности, защищает конституционные права и свободу граждан, поддерживает и обеспечивает правопорядок и общественную безопасность в стране. Большинство сотрудников полиции верны присяге. Достойно несут свою нелегкую службу и в любую минуту не щадя своей жизни готовы встать на защиту граждан и общества от преступных посягательств. Примеров героических поступков, которыми гордится казахстанская полиция, можно привести немало. Светлая память тем полицейским, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев, - сказалНачальник ДУИС по ЗКО Бекболат ТУРЕМУРАТОВ