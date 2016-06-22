16 молодых сотрудников правоохранительных органов приняли присягу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". den policii (7) Сегодня, 22 июня, полицейских ЗКО поздравляли с наступающим профессиональным праздником. Так, на базе ППС по улице Пятимарская мероприятие началось с возложения венков к мемориалу погибшим сотрудникам органов внутренних дел при исполнении служебных обязанностей. Полицейских поздравил первый заместитель акима ЗКО Арман УТЕГУЛОВ, который вручил благодарственные письма сотрудникам полиции, отличившимся в обеспечении охраны общественного порядка и раскрытии преступлений. Также была зачитана поздравительная телеграмма министра внутренних дел РК Калмуханбета КАСЫМОВА. Мероприятие ко Дню казахстанской полиции для сотрудников департамента уголовно-исполнительной системы прошло в ДК Молодежи. - Уважаемые коллеги, ветераны внутренних дел и приглашенные гости. От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем казахстанской полиции. На протяжении независимости Республики Казахстан казахстанская полиция является мощной государственной системой, способной поставить жесткий заслон преступности, защищает конституционные права и свободу граждан, поддерживает и обеспечивает правопорядок и общественную безопасность в стране. Большинство сотрудников полиции верны присяге. Достойно несут свою нелегкую службу и в любую минуту не щадя своей жизни готовы встать на защиту граждан и общества от преступных посягательств. Примеров героических поступков, которыми гордится казахстанская полиция, можно привести немало. Светлая память тем полицейским, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев, - сказал начальник ДУИС по ЗКО Бекболат ТУРЕМУРАТОВ. den policii (2) den policii (3) den policii (4) den policii (5) den policii (6) den policii (8) den policii (9) den policii (10) den policii (11) Начальник ДУИС по ЗКО Бекболат ТУРЕМУРАТОВ Начальник ДУИС по ЗКО Бекболат ТУРЕМУРАТОВ den policii (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА