Глубина канализационного колодца составляет порядка 8 метров, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». trup kanalizaciya (2) К настоящему времени водолазы водно-спасательной службы ДЧС ЗКО извлекли из колодца КНС тело одного из погибших работников ТОО «Батыс су арнасы». Тело второго до сих пор ищут. Сложность представляет большая глубина и плохая видимость в колодце. Как сообщил директор ТОО "Батыс су арнасы" Есенжан ШУНАЕВ, погибли старший мастер Серик САУМЕНОВ 1967 шгода рождения и слесарь-ремонтник Нариман ЕСМУХАНОВ 1975 года рождения. - Несчастный случай произошел сегодня. Ребята вели работу по очистке канализации, - рассказал Есенжан ШУНАЕВ. - Все остальное выяснит следствие. Напомним, сегодня, 22 июня, в 11.15 в колодец канализационной насосной станции 18А упали двое рабочих. Третий прыгнул в колодец, но спасти коллег не смог. trup kanalizaciya (4) trup kanalizaciya (5) trup kanalizaciya (1) trup kanalizaciya (3)5WJ4tiow4-I   Фото Медета МЕДРЕСОВА