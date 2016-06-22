Врача приговорили к трем годам ограничения свободы, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». usupova Сегодня, 22 июня, Уральский городской суд под председательством судьи Руслана ЖУМАГУЛОВА признал виновной Эльвиру АБДУЛЛАЕВУ (Юсупову) по статье 322 УК РК – "Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность, повлекшая по неосторожности смерть человека" и приговорил к трем годам ограничения свободы и лишил ее права заниматься медицинской деятельностью на территории РК сроком на три года. После разъяснения Русланом ЖУМАГУЛОВЫМ приговора АБДУЛЛАЕВОЙ, ее отпустили в зале суда. Отмечаться подсудимая будет по месту проживания в Медеуском районе г.Алматы. Однако до вступления приговора в законную силу, косметолог будет находиться в Уральске под подпиской о невыезде. Как сообщила адвокат АБДУЛЛАЕВОЙ Айгуль ОРЫНБЕКОВА, апелляцию они подавать не будут и она удовлетворена приговором. К слову, именно столько запросил прокурор Даурен ИБРАШЕВ для Эльвиры АБДУЛЛАЕВОЙ. После подписания необходимых документов Эльвира АБДУЛЛАЕВА выбежала из здания суда вместе со своей сестрой и мамой, которая выступала в качестве ее защитника. От каких-либо комментариев она отказалась. Напомним, 28 марта в 12.25 в салоне красоты "Звезда Востока" женщине сделали инъекцию, после которой она скончалась. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что скорая помощь прибыла на место происшествия через 5 минут после вызова, однако врачи лишь констатировали смерть женщины.  Как позже сообщили в полиции, врач-косметолог Эльвира Абдуллаева, проводившая косметологическую операцию задержана. На суде стало известно, что родные погибшей Айжан ЖАКАНОВОЙ простили косметолога. prigovor abdullftva (5) prigovor abdullftva (1) prigovor abdullftva (2) prigovor abdullftva (3) prigovor abdullftva (4) Фото Медета МЕДРЕСОВА