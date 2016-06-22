Потоп в доме по адресу 6-микрорайон дом №9 произошел ночью 22 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". AXgbj08RyXc По словам одной из пострадавших от затопления Зинаиды ЗАБРОДИНОЙ, вода с потолка начала литься в 12 часов ночи. - Мы еще не спали и сын услышал, что капает вода где-то, оказалось что у нас в ванной с потолка просто идет дождь. Воды было так много, что за пол часа вся наша квартира была по колено затоплена. Из-за этого у нас сразу замкнула электропроводка и мы в темноте собирали воду тазиками, - рассказывает расстроенная женщина. - Мой сын поднялся на третий этаж, откуда и "пошел дождь", но дома никого не было. Мы вызвали КСК и МЧС, чтобы они открыли квартиру и устранили течь. Естественно мы протопили и соседей снизу, причем не только по нашему стояку, но и рядом. В итоге пострадали четыре квартиры по две на каждом этаже. От воды, в квартире Зинаиды ЗАБРОДИНОЙ отклеились обои в двух комнатах, намокла вся бытовая техника, мебель и вещи. Проверить работает ли холодильник и микроволновая печь, которые пострадали больше всего, она пока не может, света у нее в доме так и нет. - Мы до пяти часов утра убирали воду, хотя КСК перекрыло ее еще в час ночи, - сообщила Зинаида ЗАБРОДИНА. - Хозяйка квартиры, откуда и полилась вода, сдает свое жилье квартирантам, а их на этот момент дома не было. Теперь никто не может найти ее и выплатит ли она нам компенсацию, неизвестно. Также пострадали квартиры и на первом этаже. Сергей ИВАНОВ проснулся ночью от того, что на него стала литься вода. - Я проснулся и не сразу понял, что произошло. На лицо как из ведра льется вода. Потом вскочили вместе с женой и увидели, что по стенам не просто капает, а прям как сильный ливень бежит вода. Пошли к соседке Зине, думали она нас топит, а она там тоже по колено в воде стоит, - рассказывает Сергей ИВАНОВ. - У нас дома навесной потолок и лампочки вместо люстр, так вот из этих лампочек вода и лилась. В воде оказались комната, кухня, коридор, туалет с ванной и даже балкон. Из-за чего произошло это пока не знаем. Также не знаем получим ли мы компенсацию за испорченный ремонт и мебель. Председатель КСК "Северный" Александр ТАНЧЕНКО рассказал, что звонок от жителей 9 дома поступил в 23.30, а уже в 23.45 сантехники перекрыли воду в подвале. - Причину, по которой затопило квартиры пока мы не установили, потому как попасть в квартиру нам не удалось. Сейчас ищем хозяйку и уже потом разберемся, что произошло. Но вся ответственность за произошедшее лежит исключительно на ней и она должна будет по договоренности или через суд выплатить компенсацию тем жильцам, которые пострадали этой ночью, - заявил Александр ТАНЧЕНКО. nj50vUiByi4 QL57cWEA6m4   IMG_4033 IMG_4040 IMG_4048 IMG_4054