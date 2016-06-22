Водолазы нашли тело рабочего ТОО «Батыс су арнасы», сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». trup kanalizaciya (4) Во второй половине дня 22 июня водолазам водно-спасательной службы ДЧС удалось отыскать и извлечь из нечистот КНС тело второго рабочего ТОО «Батыс су арнасы». Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Напомним, сегодня, 22 июня, в 11.15 в колодец канализационной насосной станции 18А упали двое рабочих. Третий прыгнул в колодец, но спасти коллег не смог. Как сообщил директор ТОО "Батыс су арнасы" Есенжан ШУНАЕВ, погибли старший мастер Серик САУМЕНОВ 1967 года рождения и слесарь-ремонтник Нариман ЕСМУХАНОВ 1975 года рождения. - Несчастный случай произошел сегодня. Ребята вели работу по очистке канализации, - рассказал Есенжан ШУНАЕВ. - Все остальное выяснит следствие.