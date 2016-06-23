Шахматный фестиваль, посвященный памяти генерала-майора Анатолия ДРУЖИНИНА, пройдет в Казахском драматическом театре, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Отбор участников пройдет 22, 23 и 24 июня в 18.00 в детской юношеской спортивной школе №2. Первые командные соревнования пройдут 25 июня с 9.30 до 14.30. Следующие соревнования пройдут 26 и 27 июня в Каздрамтеатре в 15.30 и в 12.00. Кроме того, в шахматном фестивале примут участие гроссмейстеры из Казахстана Муртас КАЖГАЛИЕВ и из Франции Сами ШОКЕР. А также ожидается участие шахматистов из городов Актобе, Атырау и Оренбурга. Всю информацию можно получить по телефону: 8(7112) 512192.