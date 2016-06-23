За три месяца 2016 года в ЕРДР зарегистрировано 5 преступлений, из которых одно дело по факту разжигания религиозной розни и 2 дела по пропаганде терроризма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru Иллюстративное фото с сайта pomalu.ru В 2015 году зарегистрировано 14 преступлений данной категории, где по 11 делам судом постановлены обвинительные приговоры, по 2 делам досудебное расследование прервано в связи с розыском подозреваемых и 1 находится в производстве. - Принятыми мерами пресечена незаконная деятельность лидера местного жамагата, под влиянием которого 5 жителей области выехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористических группировок, - пояснили в прокуратуре. - По результатам судебного рассмотрения, данный лидер за пропаганду терроризма осужден к 6 годам лишения свободы.. К слову, в 2015 году по данному факту было зарегистрировано 8 уголовных дел, по результатам которых 12 лиц осуждены к различным срокам лишения свободы.