Подростков доставили в модульную инфекционную больницу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Детей с признаки отравления забрали из детского лагеря в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 13 июля около 12:00 из детского лагеря в микрорайоне Самал-3 госпитализировали троих детей 15 и 16 лет. Им был выставлен предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит (воспалительное заболевание нескольких отделов желудочно-кишечного тракта - прим. автора). Дети ели арбуз. Однако в пресс-службе управления здравоохранения опровергли информацию о том, что дети могли отравиться ягодой.
– Они отмечали день рождения, их было гораздо больше трёх. Ели торт, арбуз, пили сок.  Возможно, они просто переели или из-за жары такая реакция. Потому что вчера была рвота, сегодня им лучше сказали. Родители забрали их домой, показаний к госпитализации нет, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что накануне четверо детей из одной семьи также были доставлены в больницу с похожими признаками. Однако после проведённого сбора эпидемиологического анализа признаки отравления арбузом не установлены.