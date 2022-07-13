Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что ДТП произошло в 11:45 13 июля. В 20 километрах от посёлка Макат на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда и Lada Granta. Мужчина 1968 года рождения погиб на месте, его тело извлекали спасатели. Водитель автомобиля 1999 года рождения пострадал.