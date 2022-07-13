Он пытался пересечь границу по поддельным документам, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Вознаграждение за информацию о Нурлане Масимове объявил Антикор Фото: Антикор В начале июня Антикоррупционная служба сообщала, что за информацию о местонахождении Нурлана Масимова предусмотрено вознаграждение до 12,7 миллионов тенге. Его объявили в розыск за совершение особо тяжкого коррупционного преступления. 13 июля стало известно, что антикоррупционная и пограничная службы задержали Нурлана Масимова в ВКО при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам. Нурлан Масимов возглавлял департамент полиции Павлодарской области с 2019 года. В январе 2022 года его освободили от должности, а позже объявили в розыск. По информации СМИ, Нурлан Масимов приходится двоюродным братом экс-главе КНБ Кариму Масимову, которого обвинили в госизмене и насильственном захвате.