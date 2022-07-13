По данным «Казгидромета», 14 июля на западе и севере ЗКО ожидаются гроза и град. В Уральске сохраняется жара до 36 градусов. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Неустойчивый характер погоды сохранится на большей части Казахстана – пройдут дожди, грозы, град, усиление ветра.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +34..+36 градусов, ночью похолодает до +22..+24. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет ясно. Днём будет +37..+39 градусов, ночью +26..+28 градусов. Ветер южный до 18 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +34..+36 градусов. Ночью похолодает до +20..+22 градусов. Ветер южный до 18 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +34..+36 градусов, ночью опустятся до +26..+28 градусов. Ветер юго-восточный до 16 метров в секунду.
