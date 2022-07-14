- Супруги вместе с детьми направлялись на озеро Алаколь и искали пансионат у побережья. В селе Акши их Mercedes, в котором также находились четверо несовершеннолетних, забросал камнями неизвестный мужчина. В результате машине причинены технические повреждения, серьёзные травмы получила их восьмилетняя дочь, - информировали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об инциденте написала правозащитника Дина Тансари.В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что 10 июля к стражам порядка обратилась семья из Талдыкоргана.Подозреваемый задержан, им оказался 28-летний житель Жаркента, отдыхающий на побережье. Мужчина рассказал, что находился подшофе. Ему инкриминируют статью «Хулиганство», под стражей не содержится. В департаменте добавили, что все следственные действия по делу взяты на особый контроль.