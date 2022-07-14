Всемирная организация здравоохранения призвала правительства стран мира вернуть масочный режим из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, передаёт Sky News. За сутки ни одного нового случая COVID-19 не выявили в Атырау Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия ещё не закончилась, субварианты омикрона продолжают активно распространяться. Это приводит к возникновению новых волн заболеваемости.
- Правительства должны применять проверенные меры, такие как ношение масок, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения. Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников, – сказал Гебрейесус.
Число инфицированных коронавирусом растёт в Казахстане. В начале июня сообщалось, что вариант коронавируса «Стелс-Омикрон» выявили в 93,8% проб.  