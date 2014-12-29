Как отметили в пресс-службе АО «Казпочта», с 3 по 20 декабря по всему Казахстану проводилась акция «Напиши письмо Деду Морозу». В акции могли принять участие дети с 4 до 12 лет. Главное условие конкурса – дети самостоятельного должны были написать письма или нарисовать рисунок. Всего в специальные почтовые ящики было отправлено 1617 писем. Правда, не все отправители указали свои обратные адреса, всего 1496 писем. В Атырауской области 200 детей написали письмо сказочному герою. Но это не абсолютный результат. Наибольшее число писем было оправлено в Павлодарский почтамт – 332 письма, наименьшее - в Восточно-Казахстанский и Алматинский областные филиалы – по 35. В ЮКО 47 детей отправили письма, в Костанайской области - 85, в Акмолинской - 42, Карагандинской – 85, ЗКО – 172, Кызылординской – 94, ВКО - 35, СКО - 115, Жамбылской - 54, Мангистауской – 55, Актюбинской - 46, Алматинской области – 35. В Алматы – 87 детей отправили писем Деду Морозу, в столице страны чуть больше – 133 письма.