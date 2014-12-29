Начальник отдела финансового обеспечения за счет сотрудников учреждения хотел покрыть израсходованные средства, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Старший инспектор ДУИС ДВД ЗКО Кайрат ДЖАНТУЛИН Старший инспектор ДУИС ДВД ЗКО Кайрат ДЖАНТУЛИН По словам старшего инспектора ДУИС ДВД ЗКО Кайрата ДЖАНТУЛИНА, вечером 26 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления собственной безопасности ДВД ЗКО, группой собственной безопасности ДУИС ЗКО был зафиксирован факт получения денежных средств главным бухгалтером отдела финансового обеспечения одного из исправительных учреждений в сумме 85 тысяч тенге от работника этого же учреждения. - Как стало известно, в ноябре текущего года контрольно-ревизионной группой ДВД ЗКО в учреждениях области  проводилась комплексная проверка, по результатам которой были выявлены нарушения при израсходовании денег на сумму 385 тысяч тенге, которые главный бухгалтер отдела финансового обеспечения, превышая свои должностные полномочия, намеревалась возместить за счет премиальных выплат сотрудников учреждения, - рассказал Кайрат ДЖАНТУЛИН. - По данному факту УСБ ДВД ЗКО было возбуждено уголовное дело по статье 308 УК РК - "Превышение власти или должностных полномочий, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям". В настоящее время проводится предварительное следствие. Между тем, по неподтвержденным данным речь идет о режимном учреждении РУ-170/2 - колония общего режима. Фото Медета МЕДРЕСОВА