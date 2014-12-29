Сегодня, 29 декабря, в преддверии нового года свои двери открыла Мичуринская школа после капитального ремонта. michurino4Напомним, что капитальный ремонт в школе начался намного позже обычного срока - 29 сентября, в связи с чем школьники вынуждены были обучаться в двух местах: часть учеников отвозили на автобусе в школу поселка Асан, другие дети обучались в местном Доме культуры. Со слов администрации Мичуринской школы, занятия проходили в полном режиме и дети от учебной программы не отстали. -  Наши дети обучались до последнего дня, то есть субботы, и подвоз детей был 100%, говорит учитель биологии, завуч по внеклассной работе Наталья ЛАПКО. - У нас не было перерывов в учебе в связи с ремонтом. И отставаний по программе на сегодняшний день у нас нет. Также стоит отметить, что обновилось не только здание, но и оборудование в кабинетах химии, физики и мультимедийного кабинета. Чему очень обрадовались не только учителя, но и дети. - Теперь нашу школу просто не узнать, - говорит восьмиклассница Дамира ИСТЛЕУОВА. - Спасибо за то, что сделали нам такой подарок к новому году. А дальнейшая судьба школы уже будет зависеть от нас самих. Ведь всё в наших руках. Надеюсь, что в дальнейшем наша школа будет только процветать. Подрядчиком по капитальному ремонту стало ТОО «Ремстройбыт», который уложился в срок и завершил ремонт в канун нового года, дав детям провести новогодние праздники уже в стенах родной школы. В рамках реализации программы  «Дорожная карта занятости - 2020» из республиканского бюджета было выделено 246,2 млн. тенге. michurino1 michurino2 michurino3 michurino5 michurino6Видео Ербола АМАНШИНА