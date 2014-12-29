Сегодня, 29 декабря, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ принял участие в церемонии открытия нового детского сада, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Нужно отметить, что это уже 17-й по счету детсад, открытый в этом году. - У нас в области до сегодняшнего дня было открыто 16 детских садов, в которые приняты  2900 детей. Сегодня мы открываем семнадцатый. Здесь будут воспитываться до 280 детей. Таким образом, количество детей, получивших места в детских садах, перевалило три тысячи, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. К сожалению, даже такое активное строительство не уменьшает очередь в детские дошкольные учреждения. На сегодняшний день количество детей, стоящих в очереди, составляет порядка 19 тысяч. - Однако мы не намерены останавливаться на достигнутом. В следующем году по области планируется начать строительство 11 детских садов, - уточнил Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Стоит отметить, что этот детский сада был построен по республиканской программе «Балапан». На его строительство было затрачено 405,8 млн тенге. Расположился детсад «Нурсая» в новом одноименном микрорайоне Атырау. Как отметили подрядчики проекта, строительство объекта заняло 8 месяцев.