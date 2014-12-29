Воспитанники уральского спортинтерната стали призерами международного турнира

Две золотые и две бронзовые медали выиграли воспитанники уральского интерната для одаренных в спорте детей на международном турнире по греко-римской борьбе среди юношей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. Турнир по греко-римской борьбе проходил с 19 по 22 декабря в городе Балаково РФ. В соревнованиях принимали участие спортсмены из Саратова, Самары, Димитровграда, Ульяновска, Балаково, Маркса, Тольятти, Воронежа, а также Уральска и команда Кыргызстана. Воспитанники спортинтерната Уральска выиграли на прошедшем турнире четыре медали – два «золота» и две «бронзы». Обладателями золотых медалей стали Санжар ЛЕКЕРОВ, выступавший в весовой категории 38 килограммов и Аян ЖАРДЕМ - весовая категория 100 килограммов. Третьи места заняли: Айбарыс МЕНДЕШ (весовая категория 63 килограмма) и Бахтияр КАДЫРГАЛИЕВ (весовая категория 48 килограммов). Тренером спортсменов является Максот ТЮЛЕГЕНОВ.