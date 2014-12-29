Многоквартирные дома построены в поселке Зачаганск рядом со школой №10 и новым детским садом. Один из домов построила подрядная организация "Домостроитель". Строительство домов началось в ноябре прошлого года, и на него было выделено 507 млн тенге, 10% из которого выделил местный бюджет, остальное - республиканский. Второй дом - 60-квартирный. Его строительством занималось ТОО СС «KazConstructionGroup». 10% из 301 млн тенге, выделенных на строительство, было направлено из местного бюджета, остальное из республиканского. Всего здесь 5 - однокомнатных, 30 - двухкомнатных, 20 - трехкомнатных. Некоторым счастливчикам ключи от нового жилья вручал, который поздравил новоселов и пожелал им домашнего уюта. - Сегодня мы сдаем два дома в рамках реализации программы "Доступное жилье - 2020" и 160 семей станут обладателями новых квартир, - сказал аким ЗКО. - Дома строятся так же, как садики и школы. В этом году мы сдали два домостроительных комбината. Это позволит нам увеличить темпы строительства, сократить сроки строительства. Оставшимся пообещали выдать ключи завтра, 30 декабря. Из 100 квартир 10 - это однокомнатные, 50 двухкомнатных, 30 - трехкомнатных и 10 четырехкомнатных. - Моя мама с 1995 года стояла в очереди на жилье, - рассказала В- Мы постоянно отмечались в очереди, очередь наша продвигалась и вот к 70-летию Великой Победы нам выдали квартиру. Папа был участником войны, он квартиру не дождался, а мама Евдокия НЕДОПЕКИНА - тыловичка, награжденная, и вот она получила долгожданное. Новоселы действительно были очень рады жилью. Те, кому ключи пообещали выдать завтра, ходили по квартирам счастливых обладателей. Осматривали их, оценивали. - Мы встали в очередь на квартиру в 2001 году, мой третий ребенок инвалид детства, всего у нас четверо детей, - рассказывает. - Нашей радости нет предела, мы даже не надеялись, что получим жилье в этом году, уже думали, что в следующем дадут. Ключи нам пообещали завтра дать, а пока смотрим квартиры соседей.