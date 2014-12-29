По сообщению пресс-службы акима ЗКО, на сегодняшний день без электроэнергии в ЗКО остаются 8 сельских населенных пунктов в Сырымском, Акжайыкском, Теректинском и Каратобинском районах, 417 абонента или 1914 человек. В настоящее время там работают 25 бригады по 4 человека в каждой. Напомним, обледенение на линиях электропередач в ЗКО образовалось 19 декабря, после того как в области прошел дождь и начались перепады температуры. 20 декабря в области была объявлена чрезвычайная ситуация. Количество населенных пунктов, оставшихся без электроэнергии, достигало 40, электричества лишились более 37 тысяч человек. Было повреждено 905 опор, из которых 561 опора к настоящему времени восстановлена.