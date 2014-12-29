Почти 10 тысяч тенге заплатят водители за езду с невключенными фарами с 2015 года, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz Постановление правительства Казахстана № 1196 от 13 ноября 2014 года об утверждении Правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации, перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам, опубликовано в официальных СМИ 27 декабря и вступит в силу через 10 дней. В начале января казахстанским водителям придётся привыкать ездить по новым правилам: все транспортные средства вне зависимости от времени суток должны ездить с включенным ближним светом фар либо ходовыми световыми огнями. Новшество касается езды как в населенных пунктах, так и вне. О новых нормах сегодня говорилось на брифинге в Министерстве внутренних дел республики. "Данная норма вводилась в соответствии с ратифицированной Казахстаном Конвенцией о дорожном движении. Есть хорошие международные исследования, которые говорят о том, что включенные фары включаются для обозначения транспортного средства и снижают аварийность в среднем на 20 процентов", - сказал в ходе брифинга начальник управления Комитета административной полиции МВД Казахстана Канат Садвакасов. Отметим, он является одним из разработчиков закона "О дорожном движении", который был подписан Президентом страны в апреле текущего года. По словам Каната Садвакасова, штраф за нарушение данного правила составит 5 МРП, или 9910 тенге (1 МРП с 1 января 1982 тенге). Отметим, сегодня в ходе брифинга в Министерстве внутренних дел говорилось о том, что в Казахстане разработан новый эскиз техпаспорта автомобиля. Кроме того, была озвучена сумма поступлений в бюджет от продажи VIP-номеров авто.