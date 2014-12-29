Мама Леонида ИЩЕНКО Десятиклассник как обычно ушел утром в школу, но на занятиях его в тот день не было. Домой Леонид тоже не вернулся. Сейчас розыски подростка ведутся уже по всей области. Мальчика ищут около 1000 полицейских и 165 волонтеров Хромтауского патриотического клуба «Кахарман». А в полиции между тем завели уголовное дело по статье «Убийство».