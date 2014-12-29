Сегодня, 29 декабря, специализированный межрайонный уголовный суд (СМУС) по ЗКО отметил свое пятилетие, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". smus2Поздравить председателя суда Акгуль КАРАСАЕВУ пришли практически все начальники департаментов и управлений ЗКО, так или иначе связанных с деятельностью суда, а также председатели судов. - Пять лет назад во всех областях республики открылись специализированные межрайонные суды по уголовным делам, которые рассматривают тяжкие и особо тяжкие преступления, - сказал председатель областного суда ЗКО Бек АМЕТОВ. По его словам, с начала нынешнего года ни один приговор, вынесенный судьями СМУСа, не был отменен. Несколько приговоров были изменены, практически все они по наркопреступлениям, и в большинстве из-за изменений в законодательстве. - Когда эти суды создавались, я был в Астане, там мы рассматривали резонансное дело, когда мужчина перерезал всю семью и уехал на Кавказ, - рассказал прокурор ЗКО Серик КАРАМАНОВ. - Мы шесть месяцев сидели на этом процессе. Тогда СМУС доказал свою состоятельность. Как и наш специализированный межрайонный уголовный суд. Вы работаете с большой нагрузкой, все ваши дела на слуху. Позвольте еще раз от личного состава поздравить Вас с пятилетием. Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассматриваются только тяжкие и особо тяжкие дела. За пять лет здесь было вынесено два приговора на пожизненный срок заключения. Один из них Гайнулла ИМАШЕВ, который в сентябре 2011 года убил женщину с ее семилетним сыном, а дочь изнасиловал. Еще один пожизненный срок получил Азамат ТОГАЕВ в июне нынешнего года. Его суд признал виновным в убийстве бизнесмена Виталия КАРКУЛЫ и в покушении на убийство его супруги. smus4smus3smus1 smus5Фото Медета МЕДРЕСОВА