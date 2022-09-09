- Начато расследование по части 2 статьи 344 УК РК «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, происшествие случилось вечером восьмого сентября на 1296-м километре железнодорожного переезда Желаево - Уральск. По информации линейного отдела полиции Уральска, девочка 2007 года рождения переходила пути в неустановленном месте и её сбил пассажирский поезд для работников Карачаганакского месторождения.В полиции также отметили, что машинист поезда был трезв. Назначена экспертиза.