- Пострадавший 15-летний подросток с диагнозом колото-резаная рана средней трети предплечья доставлен в Областную детскую многопрофильную больницу. После обработки, перевязки, его направили на амбулаторное наблюдение, - пояснили в ведомстве.

Как рассказали очевидцы, в высшем аграрно-техническом колледже Уральска произошла драка между студентами. При этом, один другого, предположительно, ранил ножом. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 11:27.В департаменте полиции ЗКО сообщили, что комментарии предоставят позже. Однако в самом колледже в актовом зале участковый уже провёл профилактическую беседу со студентами о произошедшем инциденте. Директор учебного заведения оказался в командировке, а завучи прокомментировать ситуацию не смогли.