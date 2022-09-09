Фото предоставлено очевидцами Авария произошла на 85-м километре трассы Уральск - Атырау. В департаменте полиции ЗКО сообщили, что водитель Volkswagen Sharan столкнулся с четырьмя лошадьми. С места аварии госпитализировали пять человек. В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что среди пострадавших двое детей: ребёнок 2001 года рождения и трёхмесячный малыш. У пострадавших только видимые ушибы, серьёзных травм нет. После оказания медпомощи они отпущены домой.